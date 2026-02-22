Concours de belote Saint-Dizier-Masbaraud
Concours de belote Saint-Dizier-Masbaraud samedi 28 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : – –
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Venez participer au premier concours de belote d’AEL !
Inscriptions sur place à partir de 19h30.
Soirée organisée par la Comité des fêtes . .
Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49
