Concours de belote

Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Venez participer au premier concours de belote d’AEL !

Inscriptions sur place à partir de 19h30.

Soirée organisée par la Comité des fêtes . .

Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49

L'événement Concours de belote Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-02-20