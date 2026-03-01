Concours de belote Saint-Ennemond
Concours de belote Saint-Ennemond samedi 21 mars 2026.
Concours de belote
Salle polyvalente Saint-Ennemond Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 13:30:00
fin : 2026-03-21 23:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Concours organisé par le club Saint Ennemond sportif.
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Salle polyvalente Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes saint.ennemond.sportif03@gmail.com
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English :
Competition organized by the Saint Ennemond sports club.
L’événement Concours de belote Saint-Ennemond a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région