Concours de belote

Salle polyvalente Saint-Ennemond Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 13:30:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Concours organisé par le club Saint Ennemond sportif.

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Salle polyvalente Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes saint.ennemond.sportif03@gmail.com

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English :

Competition organized by the Saint Ennemond sports club.

L’événement Concours de belote Saint-Ennemond a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région