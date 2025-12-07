Concours de Belote Saint-Étienne-d’Orthe

Concours de Belote

Salle de la mairie Saint-Étienne-d’Orthe Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

La Boule Stéphanoise organise un après-midi convivial avec un concours de belote en 5 parties de 12 donnes, dimanche à 14h30 (inscriptions dès 13h30). Un lot pour chaque participant. Buvette & merveilles maison.

La Boule Stéphanoise vous invite à un après-midi convivial placé sous le signe du jeu et de la bonne humeur ! Dès 13h30, les participants pourront s’inscrire avant de s’affronter lors d’un concours de belote en 5 parties de 12 donnes. Le tournoi débutera à 14h30 précises. Que vous soyez joueur confirmé ou amateur passionné, venez tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse chaque participant repartira avec un lot. Pour agrémenter l’après-midi, une buvette ainsi que de délicieuses merveilles maison seront proposées sur place. .

Salle de la mairie Saint-Étienne-d’Orthe 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 06 20 04 gilbert.hourcade0631@orange.fr

English : Concours de Belote

The Boule Stéphanoise organizes a convivial afternoon with a belote competition in 5 games of 12 deals, on Sunday at 2.30pm (registration from 1.30pm). A prize for each participant. Refreshments & home-made treats.

German : Concours de Belote

Die Boule Stéphanoise organisiert einen geselligen Nachmittag mit einem Belote-Wettbewerb in 5 Teilen à 12 Daten, Sonntag um 14:30 Uhr (Einschreibungen ab 13:30 Uhr). Ein Preis für jeden Teilnehmer. Getränke und hausgemachte Leckereien.

Italiano :

La Boule Stéphanoise organizza un pomeriggio conviviale con una gara di belote composta da 5 partite di 12 smazzate, domenica alle 14.30 (iscrizione dalle 13.30). Un premio per ogni partecipante. Rinfresco e dolcetti fatti in casa.

Espanol : Concours de Belote

La Boule Stéphanoise organiza el domingo a las 14.30 h (inscripción a partir de las 13.30 h) una tarde amistosa con un concurso de belote compuesto por 5 partidas de 12 repartos. Un premio para cada participante. Refrescos y dulces caseros.

