CONCOURS DE BELOTE Saint-Étienne-du-Valdonnez

CONCOURS DE BELOTE

Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Demi-journée

Date :

Début : 2025-11-09 14:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Le foyer rural Le Bramont organise un concours de belote dimanche 9 novembre à 14h30 à la salle des fêtes.

Tarif 15€ par équipe, inscription sur place. A gagner bons d’achats, paniers garnis, bons repas et de nombreux autres lots.

Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

English :

Le Bramont rural club organizes a belote competition on Sunday November 9 at 2.30pm in the village hall.

Price: 15? per team, registration on site. Prizes to be won: shopping vouchers, gift baskets, meal vouchers and many other prizes.

German :

Der Foyer rural Le Bramont organisiert am Sonntag, den 9. November um 14:30 Uhr im Festsaal einen Belote-Wettbewerb.

Preis: 15? pro Team, Anmeldung vor Ort. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine, Präsentkörbe, Essensgutscheine und viele andere Preise.

Italiano :

Il club rurale di Le Bramont organizza una gara di belote domenica 9 novembre alle 14.30 nella sala del villaggio.

Prezzo: 15? per squadra, iscrizione sul posto. I premi comprendono buoni spesa, cesti regalo, buoni pasto e molti altri premi.

Espanol :

El club rural Le Bramont organiza una competición de belote el domingo 9 de noviembre a las 14.30 h en el salón del pueblo.

Precio: 15? por equipo, inscripción in situ. Los premios incluyen vales de compra, cestas de regalo, vales de comida y muchos otros premios.

