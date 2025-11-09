CONCOURS DE BELOTE Saint-Étienne-du-Valdonnez
Le foyer rural Le Bramont organise un concours de belote dimanche 9 novembre à 14h30 à la salle des fêtes.
Tarif 15€ par équipe, inscription sur place. A gagner bons d’achats, paniers garnis, bons repas et de nombreux autres lots.
Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13
English :
Le Bramont rural club organizes a belote competition on Sunday November 9 at 2.30pm in the village hall.
Price: 15? per team, registration on site. Prizes to be won: shopping vouchers, gift baskets, meal vouchers and many other prizes.
German :
Der Foyer rural Le Bramont organisiert am Sonntag, den 9. November um 14:30 Uhr im Festsaal einen Belote-Wettbewerb.
Preis: 15? pro Team, Anmeldung vor Ort. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine, Präsentkörbe, Essensgutscheine und viele andere Preise.
Italiano :
Il club rurale di Le Bramont organizza una gara di belote domenica 9 novembre alle 14.30 nella sala del villaggio.
Prezzo: 15? per squadra, iscrizione sul posto. I premi comprendono buoni spesa, cesti regalo, buoni pasto e molti altri premi.
Espanol :
El club rural Le Bramont organiza una competición de belote el domingo 9 de noviembre a las 14.30 h en el salón del pueblo.
Precio: 15? por equipo, inscripción in situ. Los premios incluyen vales de compra, cestas de regalo, vales de comida y muchos otros premios.
