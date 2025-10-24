Concours de belote Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart

Concours de belote Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart vendredi 24 octobre 2025.

Concours de belote

Mairie, salle polyvalente Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Concours de belote avec de nombreux lots jambons, apéritifs, canards gras, …Inscription 10€ par joueur, 1 lot par joueur. Un mini réveillon composé de soupe à l’oignon, charcuterie, fromage, gâteaux, café sera proposé.

Mairie, salle polyvalente Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 30 38 22 93

English : Concours de belote

Belote competition with lots of prizes: hams, aperitifs, fattened ducks, etc. Registration 10? per player, 1 prize per player. A mini New Year’s Eve meal including onion soup, cold meats, cheese, cakes and coffee will be served.

German : Concours de belote

Belote-Wettbewerb mit zahlreichen Preisen: Schinken, Aperitife, Enten, … Einschreibung 10? pro Spieler, 1 Preis pro Spieler. Ein Mini-Weihnachtsessen mit Zwiebelsuppe, Wurst, Käse, Kuchen und Kaffee wird angeboten.

Italiano :

Gara di belote con tanti premi: prosciutti, aperitivi, anatre ingrassate, ecc. Iscrizione 10? per giocatore, 1 premio per giocatore. Verrà servito un mini pranzo di Capodanno a base di zuppa di cipolle, salumi, formaggio, torte e caffè.

Espanol : Concours de belote

Concurso de belote con muchos premios: jamones, aperitivos, patos cebados, etc. Inscripción 10? por jugador, 1 premio por jugador. Se servirá una mini cena de Nochevieja a base de sopa de cebolla, embutidos, queso, pasteles y café.

