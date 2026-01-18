Concours de belote Salle des fêtes Saint-Gérand-de-Vaux

Concours de belote

Salle des fêtes Place de la Mairie Saint-Gérand-de-Vaux Allier

– –

2026-02-14

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

2026-02-14

Concours de belote organisé par la pétanque Cindréenne à la salle des fêtes de Saint Gérand de Vaux.

4 parties de 13 donnes.

Buvette et petite restauration sur place

.

Salle des fêtes Place de la Mairie Saint-Gérand-de-Vaux 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 71 19 24

English :

Belote competition organized by the pétanque Cindréenne at the Saint Gérand de Vaux village hall.

4 games of 13 deals.

Refreshments and snacks on site

