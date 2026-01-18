Concours de belote Salle des fêtes Saint-Gérand-de-Vaux
Concours de belote Salle des fêtes Saint-Gérand-de-Vaux samedi 14 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Place de la Mairie Saint-Gérand-de-Vaux Allier
Concours de belote organisé par la pétanque Cindréenne à la salle des fêtes de Saint Gérand de Vaux.
4 parties de 13 donnes.
Buvette et petite restauration sur place
Salle des fêtes Place de la Mairie Saint-Gérand-de-Vaux 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 71 19 24
English :
Belote competition organized by the pétanque Cindréenne at the Saint Gérand de Vaux village hall.
4 games of 13 deals.
Refreshments and snacks on site
