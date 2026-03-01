Concours de belote Salle des fêtes Saint-Germé

Concours de belote

Chers amateurs de cartes et passionnés de compétition, préparez-vous pour une soirée placée sous le signe de la stratégie et de la convivialité le Concours de Belote est de retour !

Cette soirée sera l’occasion de partager des moments de plaisir et de camaraderie avec d’autres passionnés de belote. Des rafraîchissements seront disponibles tout au long de l’événement.

Que le meilleur binôme gagne et que la belote soit avec vous !

Informations pratiques

Concours en 4 parties.

Nombreux lots vin, escalopes de porc, saucisses, cuisses de poulet, rôtis de porc.

Un lot à chaque joueur.

Tous les joueurs commencent ensemble, à la même heure.

Ouverture des portes 20h30.

Tarif 15 € par équipe les 4 parties.

Buvette crêpes, merveilles, boissons chaudes et fraîches.

Organisé par le club Sourire Ensemble

Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé !

Salle des fêtes SAINT-GERME Saint-Germé 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 60 22 secretariat@saintgerme.fr

English :

Dear card lovers and competition enthusiasts, get ready for an evening of strategy and conviviality: the Belote Competition is back!

The evening will be an opportunity to share moments of pleasure and camaraderie with other belote enthusiasts. Refreshments will be available throughout the event.

May the best pair win, and may belote be with you!

Practical information

4-part competition.

Lots of prizes: wine, pork cutlets, sausages, chicken legs, pork roasts.

One prize for each player.

All players start together, at the same time.

Doors open at 8.30pm.

Price: 15? per team for 4 games.

Refreshment bar: crêpes, merveilles, hot and cold drinks.

Organized by the Sourire Ensemble club

We look forward to welcoming you!

