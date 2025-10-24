Concours de belote Bar Au St-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine
Concours de belote
Bar Au St-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-21 14:30:00
fin : 2025-12-19 17:30:00
2025-11-21 2025-12-19
Le bar Au St-Hilaire organise son concours de belote mensuel venez tenter votre chance aux cartes tout en passant un moment délicieusement convivial !
Début à 14h30
Un lot à chaque participant. Tarif 8€ par personne, inscription souhaitée.
Repas sur réservation.
Infos au 03 58 01 52 51. .
Bar Au St-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51
