Concours de belote Bar Au St-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine

Bar Au St-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Le bar Au St-Hilaire organise son concours de belote mensuel venez tenter votre chance aux cartes tout en passant un moment délicieusement convivial !

Début à 14h30

Un lot à chaque participant. Tarif 8€ par personne, inscription souhaitée.

Repas sur réservation.

Infos au 03 58 01 52 51. .

