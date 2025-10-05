Concours de belote Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Concours de belote Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains dimanche 5 octobre 2025.

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 9 EUR

Début : 2025-10-05 13:00:00
fin : 2025-10-05 20:00:00

2025-10-05

Concours de belote
A 14h Salle Sidney Bechet
Inscriptions à partir de 13h15, 9€ par personne
1er prix 100€, 2ème prix 50€, 3ème prix apéritifs, viandes
Tombola au profit de la ligue du cancer du sein
Buvette et petite restauration
Organisé par le Comité des Fêtes   .

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   cdfstho@gmail.com

