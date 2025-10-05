Concours de belote Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains
Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – 9 EUR
Début : 2025-10-05 13:00:00
fin : 2025-10-05 20:00:00
2025-10-05
A 14h Salle Sidney Bechet
Inscriptions à partir de 13h15, 9€ par personne
1er prix 100€, 2ème prix 50€, 3ème prix apéritifs, viandes
Tombola au profit de la ligue du cancer du sein
Buvette et petite restauration
Organisé par le Comité des Fêtes .
Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cdfstho@gmail.com
