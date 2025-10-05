Concours de belote Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Concours de belote Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains dimanche 5 octobre 2025.

Concours de belote

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 13:00:00

fin : 2025-10-05 20:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Concours de belote

A 14h Salle Sidney Bechet

Inscriptions à partir de 13h15, 9€ par personne

1er prix 100€, 2ème prix 50€, 3ème prix apéritifs, viandes

Tombola au profit de la ligue du cancer du sein

Buvette et petite restauration

Organisé par le Comité des Fêtes .

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cdfstho@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de belote Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Rives du Morvan