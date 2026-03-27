Concours de belote Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains
Concours de belote Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains samedi 11 avril 2026.
Concours de belote
Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:15:00
fin : 2026-04-11 20:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Concours de Belote À 14h à la salle Sidney Bechet, avenue du docteur Segard. Inscriptions à partir de 13h15. Nombreux lots à gagner.
Buvette et petite restauration sur place. Contact cdfstho@gmail.com
Organisé par le Comité des fête. .
Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cdfstho@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre)
- Randonnée pédestre Place de la Mairie Saint-Honoré-les-Bains 9 avril 2026
- Balade pédestre autour de Saint-Honoré-les-Bains Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains 9 avril 2026
- Après-midi jeu vidéo Mario Kart Live Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains 9 avril 2026
- Rifles des pompiers Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains 12 avril 2026
- Inauguration de la grainothèque Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains 18 avril 2026