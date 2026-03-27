Concours de belote Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Concours de belote

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:15:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Concours de Belote À 14h à la salle Sidney Bechet, avenue du docteur Segard. Inscriptions à partir de 13h15. Nombreux lots à gagner.

Buvette et petite restauration sur place. Contact cdfstho@gmail.com

Organisé par le Comité des fête. .

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cdfstho@gmail.com

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Rives du Morvan