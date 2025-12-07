Concours de belote

Salle des fêtes Saint-Jean-Lachalm Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Participez à notre concours de belote ! Ambiance conviviale, belles récompenses et bonne humeur garanties. Venez tester votre stratégie et passer un moment agréable entre passionnés !

Toutes les doublettes seront primées !

Salle des fêtes Saint-Jean-Lachalm 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Take part in our belote competition! A friendly atmosphere, great prizes and good spirits guaranteed. Come and test your strategy and have a great time!

All doublettes will win prizes!

German :

Nehmen Sie an unserem Belote-Wettbewerb teil! Eine gesellige Atmosphäre, schöne Preise und gute Laune sind garantiert. Testen Sie Ihre Strategie und verbringen Sie einen angenehmen Moment unter leidenschaftlichen Spielern!

Alle Doubletten werden prämiert!

Italiano :

Partecipate al nostro concorso di belote! Atmosfera amichevole, grandi premi e buon umore garantiti. Venite a testare la vostra strategia e a passare un po’ di tempo con i vostri amici appassionati!

Tutti i doppi vinceranno dei premi!

Espanol :

¡Participe en nuestro concurso de belote! Ambiente agradable, grandes premios y buen humor garantizados. Ven a poner a prueba tu estrategia y a pasar un rato agradable con tus compañeros de afición

¡Todos los dobles ganarán premios!

L’événement Concours de belote Saint-Jean-Lachalm a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire