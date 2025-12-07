Concours de belote Saint-Jean-Lachalm
Concours de belote Saint-Jean-Lachalm dimanche 7 décembre 2025.
Concours de belote
Salle des fêtes Saint-Jean-Lachalm Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
la doublette
Début : 2025-12-07 14:30:00
Participez à notre concours de belote ! Ambiance conviviale, belles récompenses et bonne humeur garanties. Venez tester votre stratégie et passer un moment agréable entre passionnés !
Toutes les doublettes seront primées !
English :
Take part in our belote competition! A friendly atmosphere, great prizes and good spirits guaranteed. Come and test your strategy and have a great time!
All doublettes will win prizes!
German :
Nehmen Sie an unserem Belote-Wettbewerb teil! Eine gesellige Atmosphäre, schöne Preise und gute Laune sind garantiert. Testen Sie Ihre Strategie und verbringen Sie einen angenehmen Moment unter leidenschaftlichen Spielern!
Alle Doubletten werden prämiert!
Italiano :
Partecipate al nostro concorso di belote! Atmosfera amichevole, grandi premi e buon umore garantiti. Venite a testare la vostra strategia e a passare un po’ di tempo con i vostri amici appassionati!
Tutti i doppi vinceranno dei premi!
Espanol :
¡Participe en nuestro concurso de belote! Ambiente agradable, grandes premios y buen humor garantizados. Ven a poner a prueba tu estrategia y a pasar un rato agradable con tus compañeros de afición
¡Todos los dobles ganarán premios!
L’événement Concours de belote Saint-Jean-Lachalm a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire