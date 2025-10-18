Concours de belote Rue du 19 mars 1962 Saint-Just-Luzac

Concours de belote Rue du 19 mars 1962 Saint-Just-Luzac samedi 18 octobre 2025.

Concours de belote

Rue du 19 mars 1962 Au Mitan des Marais Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

par personne

Début : 2025-10-18 13:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Concours de belote, tombola, buvette et pâtisseries sur place

Rue du 19 mars 1962 Au Mitan des Marais Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 85 38 74

English :

Belote competition, tombola, refreshments and pastries on site

German :

Belote-Wettbewerb, Tombola, Getränkestand und Gebäck vor Ort

Italiano :

Concorso di Belote, tombola, bar e pasticceria in loco

Espanol :

Concurso de belote, tómbola, bar de refrescos y bollería in situ

L’événement Concours de belote Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes