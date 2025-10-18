Concours de belote Rue du 19 mars 1962 Saint-Just-Luzac
Concours de belote Rue du 19 mars 1962 Saint-Just-Luzac samedi 18 octobre 2025.
Concours de belote
Rue du 19 mars 1962 Au Mitan des Marais Saint-Just-Luzac Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 13:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Concours de belote, tombola, buvette et pâtisseries sur place
Rue du 19 mars 1962 Au Mitan des Marais Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 85 38 74
English :
Belote competition, tombola, refreshments and pastries on site
German :
Belote-Wettbewerb, Tombola, Getränkestand und Gebäck vor Ort
Italiano :
Concorso di Belote, tombola, bar e pasticceria in loco
Espanol :
Concurso de belote, tómbola, bar de refrescos y bollería in situ
L’événement Concours de belote Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes