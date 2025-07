Concours de belote Saint-Justin

Concours de belote Saint-Justin vendredi 8 août 2025.

Concours de belote

Douzevielle Saint-Justin Landes

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

TREFLE de plaisanterie ! La Belote, c’est sérieux ! Alors pour ne pas rester sur le CARREAU et prouver que son équipe est la meilleure, il ne faudra pas hésiter à lancer des PIQUES à ses adversaires quitte à leur fendre le COEUR …

Pour garder son énergie et sa concentration, une buvette et des pâtisseries seront présentes. .

Douzevielle Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 43 78

English : Concours de belote

TREFLE of jokes! Belote is serious business! So if you don’t want to stay on the square and prove that your team is the best, don’t hesitate to throw PIQUES at your opponents, even if it means breaking their HEARTS…

German : Concours de belote

TREFLE des Scherzes! Belote ist eine ernste Angelegenheit! Um nicht auf der Strecke zu bleiben und zu beweisen, dass Ihr Team das beste ist, sollten Sie nicht zögern, Ihre Gegner zu pieksen.

Italiano :

Scherzi a parte! Belote è un gioco serio! Quindi, se volete dimostrare che la vostra squadra è la migliore, non esitate a lanciare qualche PUNTO ai vostri avversari, anche a costo di rompergli il CUORE…

Espanol : Concours de belote

Bromas aparte Belote es un juego serio Así que si quieres demostrar que tu equipo es el mejor, no dudes en lanzar unos cuantos PUNTOS a tus oponentes, aunque eso signifique romperles los OÍDOS…

