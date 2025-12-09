Concours de belote Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère

Concours de belote

Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-20

2025-12-20

Concours de belote organisé par le club de pétanque de Saint Léon sur Vézère

Nombreux lots à gagner canard gras, apéritifs, filets garnis…

Tourin et casse-croûte en fin de soirée.

Tombola buvette

English : Concours de belote

Belote competition organized by the Saint Léon sur Vézère petanque club

Numerous prizes to be won: duck, aperitifs, filets garnis…

Tourin and snack at the end of the evening.

Tombola refreshment bar

