Concours de belote Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère
Concours de belote Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère samedi 20 décembre 2025.
Concours de belote
Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Concours de belote organisé par le club de pétanque de Saint Léon sur Vézère
Nombreux lots à gagner canard gras, apéritifs, filets garnis…
Tourin et casse-croûte en fin de soirée.
Tombola buvette
Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 88 38 68
English : Concours de belote
Belote competition organized by the Saint Léon sur Vézère petanque club
Numerous prizes to be won: duck, aperitifs, filets garnis…
Tourin and snack at the end of the evening.
Tombola refreshment bar
