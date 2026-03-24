Concours de belote Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère
Concours de belote Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère samedi 28 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
20h30. A gagner canard gras avec foie, coffrets garnis, apéritifs, repas restaurants, lots surprises. Casse-croûte en fin de soirée. Tombola. Buvette. 10€/joueur
Concours de belote organisé par le club de foot ALS.
Nombreux lots à gagner canard gras evec foie, coffrets garnis, apéritifs, repas restaurants et lots surprises
Casse-croûte en fin de soirée.
Tombola buvette .
Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 31 57 10
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English : Concours de belote
20h30. To be won: duck with foie gras, gift boxes, aperitifs, restaurant meals, surprise prizes. Snacks at the end of the evening. Tombola. Refreshment bar. 10 per player
L’événement Concours de belote Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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