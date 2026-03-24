Concours de belote Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère

Concours de belote

Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

20h30. A gagner canard gras avec foie, coffrets garnis, apéritifs, repas restaurants, lots surprises. Casse-croûte en fin de soirée. Tombola. Buvette. 10€/joueur

Concours de belote organisé par le club de foot ALS.

Nombreux lots à gagner canard gras evec foie, coffrets garnis, apéritifs, repas restaurants et lots surprises

Casse-croûte en fin de soirée.

Tombola buvette .

Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 31 57 10

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English : Concours de belote

20h30. To be won: duck with foie gras, gift boxes, aperitifs, restaurant meals, surprise prizes. Snacks at the end of the evening. Tombola. Refreshment bar. 10 per player

L’événement Concours de belote Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère