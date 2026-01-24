Concours de belote Salle des fêtes Bastin Saint-Léonard-de-Noblat

Concours de belote Salle des fêtes Bastin Saint-Léonard-de-Noblat samedi 28 février 2026.

Salle des fêtes Bastin Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-02-28
2026-02-28

Concours de belote organisé par Noblat Running Evasion avec de nombreux lots
Buvette et restauration sur place   .

Salle des fêtes Bastin Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 50 29 

