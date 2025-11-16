Concours de belote Maison Félix Saint-Lyphard
Concours de belote Maison Félix Saint-Lyphard dimanche 16 novembre 2025.
Concours de belote
Maison Félix 9 rue de la Brière Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 13:30:00
fin : 2025-11-16 17:30:00
Date(s) :
2025-11-16
L’association Saint-Lyphard loisirs et détente organise un concours de belote !
Entrée 8€ par participant
1 lot par personne et buvette sur place
Ouverture des portes à 13h30
Début des parties 14h00 .
Maison Félix 9 rue de la Brière Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 84 10 38 53 patrice.payardelle@yahoo.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de belote Saint-Lyphard a été mis à jour le 2025-11-06 par ADT44