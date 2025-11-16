Concours de belote Maison Félix Saint-Lyphard

Concours de belote

Maison Félix 9 rue de la Brière Saint-Lyphard Loire-Atlantique

L’association Saint-Lyphard loisirs et détente organise un concours de belote !

Entrée 8€ par participant

1 lot par personne et buvette sur place

Ouverture des portes à 13h30

Début des parties 14h00 .

+33 6 84 10 38 53 patrice.payardelle@yahoo.com

