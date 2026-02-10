Concours de belote Saint-Martin-d’Août
Concours de belote Saint-Martin-d’Août dimanche 1 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Saint-Martin-d’Août Drôme
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Concours de belote organisé par l’association des donneurs de sang de Chateauneuf de Galaure.
Toutes les doublettes sont primées.
Salle des fêtes Saint-Martin-d’Août 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 62 20
English :
Belote competition organized by the Chateauneuf de Galaure blood donor association.
All doublettes win prizes.
