Concours de belote

Salle des fêtes Saint-Martin-d’Août Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Concours de belote organisé par l’association des donneurs de sang de Chateauneuf de Galaure.

Toutes les doublettes sont primées.

.

Salle des fêtes Saint-Martin-d’Août 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 62 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition organized by the Chateauneuf de Galaure blood donor association.

All doublettes win prizes.

L’événement Concours de belote Saint-Martin-d’Août a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche