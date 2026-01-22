Concours de Belote Salle du Foyer Rural Saint-Martin-de-Ribérac

Concours de Belote

Salle du Foyer Rural Le bourg Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Concours de Belote Nombreux lots à gagner, bons d’achat, jambon…

Inscription sur place.

Buvette et soupe à l’oignon

Salle du Foyer Rural Le bourg Saint-Martin-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 10 19 15

English : Concours de Belote

Belote competition Many prizes to be won, vouchers, ham…

Registration on site.

Refreshments and onion soup

