Concours de Belote Salle du Foyer Rural Saint-Martin-de-Ribérac
Salle du Foyer Rural Le bourg Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
Concours de Belote Nombreux lots à gagner, bons d’achat, jambon…
Inscription sur place.
Buvette et soupe à l’oignon
Salle du Foyer Rural Le bourg Saint-Martin-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 10 19 15
English : Concours de Belote
Belote competition Many prizes to be won, vouchers, ham…
Registration on site.
Refreshments and onion soup
