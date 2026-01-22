Concours de Belote Salle du Foyer Rural Saint-Martin-de-Ribérac

Concours de Belote Salle du Foyer Rural Saint-Martin-de-Ribérac samedi 14 février 2026.

Salle du Foyer Rural Le bourg Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

2026-02-14

Concours de Belote Nombreux lots à gagner, bons d’achat, jambon…
Inscription sur place.
Buvette et soupe à l’oignon
Salle du Foyer Rural Le bourg Saint-Martin-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 

English : Concours de Belote

Belote competition Many prizes to be won, vouchers, ham…
Registration on site.
Refreshments and onion soup

