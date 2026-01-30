Concours de belote

Salle Yves Girard Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Concours de belote, organisé par Les Blés d’Or . .

Salle Yves Girard Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 35 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou