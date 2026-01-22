Concours de belote Saint-Maurice-la-Souterraine

Concours de belote

salle des fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31 2026-04-18 2026-11-14

De nombreux lots à gagner!

Tous les joueurs repartiront avec un lot !

Participation 9€ .

salle des fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 15 27

