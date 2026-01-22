Concours de belote Saint-Maurice-la-Souterraine
Concours de belote Saint-Maurice-la-Souterraine samedi 31 janvier 2026.
Concours de belote
salle des fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31 2026-04-18 2026-11-14
De nombreux lots à gagner!
Tous les joueurs repartiront avec un lot !
Participation 9€ .
salle des fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 15 27
English : Concours de belote
