Concours de belote Espace culturel du Pays né de la Mer Saint-Michel-en-l’Herm

Concours de belote

Espace culturel du Pays né de la Mer Allée des arts Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 10 EUR

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Concours de belote

Concours de belote, organisé par le Club de l’amitié.

Café-Buvette-Pâtisseries .

Espace culturel du Pays né de la Mer Allée des arts Saint-Michel-en-l'Herm 85580 Vendée Pays de la Loire

English :

Belote contest

