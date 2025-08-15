Concours de Belote Saint-Mac Saint-Mihiel
Concours de Belote Saint-Mac Saint-Mihiel mardi 11 novembre 2025.
Concours de Belote
Saint-Mac 28 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse
Début : Mardi Mardi 2025-11-11 14:00:00
Une belote est organisée au Saint-Mac de Saint-Mihiel
10 euros par joueur !
1 lot chacun !Tout public
.
Saint-Mac 28 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 74 97 17 89
English :
A belote is organized at the Saint-Mac de Saint-Mihiel
10 euros per player!
1 prize each!
German :
Eine Belote wird im Saint-Mac in Saint-Mihiel organisiert:
10 Euro pro Spieler!
1 Los für jeden!
Italiano :
Al Saint-Mac di Saint-Mihiel si sta organizzando una belote:
10 euro a giocatore!
1 premio a testa!
Espanol :
Se organiza una belote en el Saint-Mac de Saint-Mihiel:
¡10 euros por jugador!
¡1 premio para cada uno!
