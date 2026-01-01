Concours de Belote Saint-Mac Saint-Mihiel
Concours de Belote Saint-Mac Saint-Mihiel dimanche 18 janvier 2026.
Concours de Belote
Saint-Mac 28 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse
Une belote est organisée au Saint-Mac de Saint-Mihiel
10 euros par joueur !
1 lot chacun !Tout public
English :
A belote is organized at the Saint-Mac de Saint-Mihiel
10 euros per player!
1 prize each!
L’événement Concours de Belote Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-01-08 par OT COEUR DE LORRAINE