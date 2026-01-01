Concours de Belote Saint-Mac Saint-Mihiel

Concours de Belote

Saint-Mac 28 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Une belote est organisée au Saint-Mac de Saint-Mihiel

10 euros par joueur !

1 lot chacun !Tout public

Saint-Mac 28 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 74 97 17 89

English :

A belote is organized at the Saint-Mac de Saint-Mihiel

10 euros per player!

1 prize each!

