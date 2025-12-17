Concours de belote Saint-Paul-Flaugnac
Concours de belote Saint-Paul-Flaugnac vendredi 16 janvier 2026.
Concours de belote
Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Organisé par l’Union Sportive Saint Pauloise (club de football)
Organisé par l'Union Sportive Saint Pauloise (club de football). Inscriptions sur place.
Nombreux lots à gagner
Soupe à l’oignon offerte par le club.
Buvette et petite restauration sur place. .
Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 25 92 37 99
English :
Organized by Union Sportive Saint Pauloise (soccer club)
