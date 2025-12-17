Concours de belote

Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Organisé par l’Union Sportive Saint Pauloise (club de football)

Organisé par l’Union Sportive Saint Pauloise (club de football). Inscriptions sur place.

Nombreux lots à gagner

Soupe à l’oignon offerte par le club.

Buvette et petite restauration sur place. .

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 25 92 37 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Union Sportive Saint Pauloise (soccer club)

L’événement Concours de belote Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Cahors Vallée du Lot