CONCOURS DE BELOTE Salle de la Bergerie Saint-Père-en-Retz
Salle de la Bergerie La Bergerie Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-11-10 19:00:00
fin : 2025-11-10
2025-11-10
Concours de belote sans annonce, en individuel. Inscriptions dès 19h et début du concours à 20h.
Bar et restauration sur place
Chaque participant repart avec un lot de viande.
Salle de la Bergerie La Bergerie Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire vivibegaud@gmail.com
English :
Unannounced, individual belote competition. Registration begins at 7pm and the competition starts at 8pm.
Bar and catering on site
Each participant leaves with a meat prize.
German :
Belote-Wettbewerb ohne Ankündigung, für Einzelpersonen. Anmeldung ab 19 Uhr, Beginn des Wettbewerbs um 20 Uhr.
Bar und Essen vor Ort
Jeder Teilnehmer geht mit einem Fleischpaket nach Hause.
Italiano :
Gara di belote individuale non annunciata. Le iscrizioni iniziano alle 19:00 e la gara alle 20:00.
Bar e ristorazione in loco
Ogni partecipante riceverà un premio in carne.
Espanol :
Competición individual de belote sin previo aviso. La inscripción comienza a las 19:00 y la competición a las 20:00.
Bar y catering in situ
Cada participante se lleva a casa un premio de carne.
