CONCOURS DE BELOTE Salle de la Bergerie Saint-Père-en-Retz

Salle de la Bergerie La Bergerie Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-11-10 19:00:00
Concours de belote sans annonce, en individuel. Inscriptions dès 19h et début du concours à 20h.

Bar et restauration sur place

Chaque participant repart avec un lot de viande.
Salle de la Bergerie La Bergerie Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire   vivibegaud@gmail.com

English :

Unannounced, individual belote competition. Registration begins at 7pm and the competition starts at 8pm.

Bar and catering on site

Each participant leaves with a meat prize.

German :

Belote-Wettbewerb ohne Ankündigung, für Einzelpersonen. Anmeldung ab 19 Uhr, Beginn des Wettbewerbs um 20 Uhr.

Bar und Essen vor Ort

Jeder Teilnehmer geht mit einem Fleischpaket nach Hause.

Italiano :

Gara di belote individuale non annunciata. Le iscrizioni iniziano alle 19:00 e la gara alle 20:00.

Bar e ristorazione in loco

Ogni partecipante riceverà un premio in carne.

Espanol :

Competición individual de belote sin previo aviso. La inscripción comienza a las 19:00 y la competición a las 20:00.

Bar y catering in situ

Cada participante se lleva a casa un premio de carne.

