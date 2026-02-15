Concours de Belote Saint-Pierre-Bellevue

Concours de Belote Saint-Pierre-Bellevue samedi 28 février 2026.

Concours de Belote

Salle Polyvalente du Compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : 2026-02-28
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

2026-02-28

L’association Loisirs Animations organise un concours de belote.
A gagner apéritifs, paniers garnis….
Les inscriptions sont ouvertes à partir de 13h.
Buvette, pâtisseries et tombola   .

Salle Polyvalente du Compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 32 77 45  loisir.animation23@orange.fr

