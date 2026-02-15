Concours de Belote Saint-Pierre-Bellevue

Concours de Belote

Salle Polyvalente du Compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’association Loisirs Animations organise un concours de belote.

A gagner apéritifs, paniers garnis….

Les inscriptions sont ouvertes à partir de 13h.

Buvette, pâtisseries et tombola .

Salle Polyvalente du Compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 32 77 45 loisir.animation23@orange.fr

