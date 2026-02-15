Concours de Belote Saint-Pierre-Bellevue
Concours de Belote Saint-Pierre-Bellevue samedi 28 février 2026.
Concours de Belote
Salle Polyvalente du Compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
L’association Loisirs Animations organise un concours de belote.
A gagner apéritifs, paniers garnis….
Les inscriptions sont ouvertes à partir de 13h.
Buvette, pâtisseries et tombola .
Salle Polyvalente du Compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 32 77 45 loisir.animation23@orange.fr
English : Concours de Belote
