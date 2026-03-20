Concours de belote Salle des fêtes Saint-Pierre-Chérignat
Concours de belote Salle des fêtes Saint-Pierre-Chérignat samedi 4 avril 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Les ribières Saint-Pierre-Chérignat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Concours de belote organisé par le comité des fêtes de St Pierre Chérignat
16€/équipe
Inscriptions sur place
1 lot pour chaque participant
Petite restauration sur place et buvette
Soupe à l’oignon offerte ! .
Salle des fêtes Les ribières Saint-Pierre-Chérignat 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 25 14 35 cdf23430@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de belote Saint-Pierre-Chérignat a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Creuse Sud Ouest