Concours de belote Salle des fêtes Saint-Pierre-Chérignat

Concours de belote

Salle des fêtes Les ribières Saint-Pierre-Chérignat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Concours de belote organisé par le comité des fêtes de St Pierre Chérignat

16€/équipe

Inscriptions sur place

1 lot pour chaque participant

Petite restauration sur place et buvette

Soupe à l’oignon offerte ! .

Salle des fêtes Les ribières Saint-Pierre-Chérignat 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 25 14 35 cdf23430@gmail.com

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English :

L’événement Concours de belote Saint-Pierre-Chérignat a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Creuse Sud Ouest