Concours de belote Rue Jean Gagnant Saint-Priest-Taurion
Concours de belote Rue Jean Gagnant Saint-Priest-Taurion samedi 18 avril 2026.
Concours de belote
Rue Jean Gagnant Espace Vienne et Taurion Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Participez et repartez gagnant ! Chaque participant reçoit un lot. Jambon, panier garni, places pour le Limoges Handball. Et pour se réchauffer soupe à l’oignon offerte. Ne manquez pas l’événement venez nombreux ! .
Rue Jean Gagnant Espace Vienne et Taurion Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine jcdutaurion@gmail.com
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Saint-Priest-Taurion a été mis à jour le 2026-03-15 par Terres de Limousin