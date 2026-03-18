Concours de belote Rue Jean Gagnant Saint-Priest-Taurion

Concours de belote

Rue Jean Gagnant Espace Vienne et Taurion Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Participez et repartez gagnant ! Chaque participant reçoit un lot. Jambon, panier garni, places pour le Limoges Handball. Et pour se réchauffer soupe à l’oignon offerte. Ne manquez pas l’événement venez nombreux ! .

Rue Jean Gagnant Espace Vienne et Taurion Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine jcdutaurion@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Saint-Priest-Taurion a été mis à jour le 2026-03-15 par Terres de Limousin