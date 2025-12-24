Concours de Belote, Saint-Rome-de-Cernon
Concours de Belote, Saint-Rome-de-Cernon vendredi 16 janvier 2026.
Concours de Belote
route de Millau Saint-Rome-de-Cernon Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif/joueur
Début : Vendredi 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16 2026-02-20 2026-03-20 2026-04-17 2026-05-15
Le Comité des Fêtes vous invite à son concours de belote, chaque 3ᵉ vendredi du mois.
Ambiance conviviale, parties endiablées et lots à gagner ! Venez tenter votre chance et partager un bon moment entre amis.
Concours de Belote organisé par le Comité des Fêtes de Lauras tous les 3èmes vendredi du mois.
Inscriptions à partir de 20h30 et début des parties à 21h.
Nombreux lots à gagner. 8 .
route de Millau Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie
English :
The Comité des Fêtes invites you to its belote competition, every 3rd Friday of the month.
A friendly atmosphere, lively games and prizes to be won! Come and try your luck and share a good time with friends.
