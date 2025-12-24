Concours de Belote

route de Millau Saint-Rome-de-Cernon Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Tarif/joueur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16 2026-02-20 2026-03-20 2026-04-17 2026-05-15

Le Comité des Fêtes vous invite à son concours de belote, chaque 3ᵉ vendredi du mois.

Ambiance conviviale, parties endiablées et lots à gagner ! Venez tenter votre chance et partager un bon moment entre amis.

Concours de Belote organisé par le Comité des Fêtes de Lauras tous les 3èmes vendredi du mois.

Inscriptions à partir de 20h30 et début des parties à 21h.

Nombreux lots à gagner. 8 .

route de Millau Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes invites you to its belote competition, every 3rd Friday of the month.

A friendly atmosphere, lively games and prizes to be won! Come and try your luck and share a good time with friends.

L’événement Concours de Belote Saint-Rome-de-Cernon a été mis à jour le 2025-12-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)