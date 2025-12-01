Concours de Belote Rue de la Charre Saint-Sauveur-d’Aunis
Concours de Belote Rue de la Charre Saint-Sauveur-d’Aunis samedi 13 décembre 2025.
Concours de Belote
Rue de la Charre Centre rencontre Saint-Sauveur-d'Aunis Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13 13:30:00
2025-12-13
Le club des Ainés Ruraux Les Ligouriens organise un concours de belote.
Pas de réservation, inscription sur place.
Un lot à chaque participant
Rue de la Charre Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 55 58 59 president@lesligouriens.fr
English :
The Ainés Ruraux club Les Ligouriens is organizing a belote competition.
No reservation, registration on site.
A prize for each participant
