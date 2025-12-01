Concours de Belote Rue de la Charre Saint-Sauveur-d’Aunis

Concours de Belote

Rue de la Charre Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13 13:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Le club des Ainés Ruraux Les Ligouriens organise un concours de belote.

Pas de réservation, inscription sur place.

Un lot à chaque participant

.

Rue de la Charre Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 55 58 59 president@lesligouriens.fr

English :

The Ainés Ruraux club Les Ligouriens is organizing a belote competition.

No reservation, registration on site.

A prize for each participant

L’événement Concours de Belote Saint-Sauveur-d’Aunis a été mis à jour le 2025-11-27 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin