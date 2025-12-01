Concours de belote Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis

Concours de belote Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis samedi 13 décembre 2025.

Concours de belote

Centre rencontre 4 rue du 8 mai 1945 Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 13:30:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Pas de réservation
Un lot à chaque participant
  .

Centre rencontre 4 rue du 8 mai 1945 Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 55 58 59  president@lesligouriens.fr

English :

No reservation
One prize for each participant

