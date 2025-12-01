Concours de belote Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis
Concours de belote Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis samedi 13 décembre 2025.
Concours de belote
Centre rencontre 4 rue du 8 mai 1945 Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-13 13:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Pas de réservation
Un lot à chaque participant
Centre rencontre 4 rue du 8 mai 1945 Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 55 58 59 president@lesligouriens.fr
English :
No reservation
One prize for each participant
L’événement Concours de belote Saint-Sauveur-d’Aunis a été mis à jour le 2025-11-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin