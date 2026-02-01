Concours de belote Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis

Concours de belote

Venez participer au concours de belote où chaque participant repartira avec un lot.

Le concours est sans réservation, inscription sur place à partir de 13h30.

Come and take part in the belote competition where each participant will go home with a prize.

The competition does not require a reservation; registration starts at 1:30pm.

