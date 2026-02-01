Concours de belote Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis
Concours de belote Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis samedi 28 février 2026.
Concours de belote
Centre rencontre 4 rue du 8 mai 1945 Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-28 13:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Venez participer au concours de belote où chaque participant repartira avec un lot.
Le concours est sans réservation, inscription sur place à partir de 13h30.
Centre rencontre 4 rue du 8 mai 1945 Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 55 58 59 president@lesligouriens.fr
English :
Come and take part in the belote competition where each participant will go home with a prize.
The competition does not require a reservation; registration starts at 1:30pm.
