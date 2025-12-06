Concours de belote Salle culturelle Saint-Seine

Salle culturelle Le Bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : 9 – 9 – 27 EUR

Début : 2025-12-06 13:30:00
fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

L’AS Foot organise un concours de belote le samedi 6 décembre à 13h30 à la salle culturelle.   .

Salle culturelle Le Bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 39 23 29 

