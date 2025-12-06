Concours de belote Salle culturelle Saint-Seine
Concours de belote Salle culturelle Saint-Seine samedi 6 décembre 2025.
Concours de belote
Salle culturelle Le Bourg Saint-Seine Nièvre
Tarif : 9 – 9 – 27 EUR
Début : 2025-12-06 13:30:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
L’AS Foot organise un concours de belote le samedi 6 décembre à 13h30 à la salle culturelle. .
Salle culturelle Le Bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 39 23 29
