Concours de Belote Saint-Séverin-sur-Boutonne

Concours de Belote Saint-Séverin-sur-Boutonne samedi 28 février 2026.

Concours de Belote

Salle des Fêtes Saint-Séverin-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :
2026-02-28

Inscription 10 €/personne
  .

Salle des Fêtes Saint-Séverin-sur-Boutonne 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 27 37 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Concours de Belote Saint-Séverin-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge