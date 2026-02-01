Concours de Belote Saint-Séverin-sur-Boutonne

Concours de Belote

Salle des Fêtes Saint-Séverin-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par personne

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

Inscription 10 €/personne

Salle des Fêtes Saint-Séverin-sur-Boutonne 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 27 37 71

