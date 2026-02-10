Concours de belote

Salle annexe Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

la doublette

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Toutes les doublettes primées. Buvette et gâteaux.

Salle annexe Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 71 97

English :

All prize-winning doubles. Refreshments and cakes.

L'événement Concours de belote Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche