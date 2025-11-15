Concours de belote Saint-Uze

Concours de belote

salle des fêtes Saint-Uze Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Inscription sur place. Buvette et restauration. De nombreux lots de gibier dont 2 gigots de chevreuil.

Toutes les équipes primées.

.

salle des fêtes Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 55 67 10 cbondran@hotmail.com

English :

On-site registration. Refreshments and catering. Numerous game prizes including 2 venison legs.

All teams awarded prizes.

German :

Anmeldung vor Ort. Getränke und Speisen. Zahlreiche Wildpreise, darunter 2 Rehkeulen.

Alle Teams preisgekrönt.

Italiano :

Registrazione in loco. Bar e ristorante. Numerosi premi di gioco, tra cui 2 cosce di cervo.

Tutte le squadre sono state premiate.

Espanol :

Inscripción in situ. Bar y restaurante. Numerosos premios de caza, incluidos 2 muslos de venado.

Todos los equipos recibirán premios.

