Concours de belote Saint-Uze
Concours de belote Saint-Uze samedi 15 novembre 2025.
Concours de belote
salle des fêtes Saint-Uze Drôme
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Inscription sur place. Buvette et restauration. De nombreux lots de gibier dont 2 gigots de chevreuil.
Toutes les équipes primées.
.
salle des fêtes Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 55 67 10 cbondran@hotmail.com
English :
On-site registration. Refreshments and catering. Numerous game prizes including 2 venison legs.
All teams awarded prizes.
German :
Anmeldung vor Ort. Getränke und Speisen. Zahlreiche Wildpreise, darunter 2 Rehkeulen.
Alle Teams preisgekrönt.
Italiano :
Registrazione in loco. Bar e ristorante. Numerosi premi di gioco, tra cui 2 cosce di cervo.
Tutte le squadre sono state premiate.
Espanol :
Inscripción in situ. Bar y restaurante. Numerosos premios de caza, incluidos 2 muslos de venado.
Todos los equipos recibirán premios.
L’événement Concours de belote Saint-Uze a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche