Concours de belote Saint-Vincent-de-Connezac
Concours de belote Saint-Vincent-de-Connezac samedi 28 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Saint-Vincent-de-Connezac Dordogne
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Concours de belote dès 21h à la salle des fêtes de Saint-Vincent de Connezac.
Salle des fêtes Saint-Vincent-de-Connezac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 31 47 33
English : Concours de belote
Belote competition from 9pm at the Saint-Vincent de Connezac village hall.
