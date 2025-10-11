Concours de belote Sainte-Feyre
Concours de belote Sainte-Feyre samedi 11 octobre 2025.
Concours de belote
Salle Géo Legros Sainte-Feyre Creuse
De nombreux lots à gagner (bons d’achat, cochon détaillé, lot supplémentaire pour la première équipe féminine, repas…)
Restauration sur place (sandwich et assiette d’andouille en fin de soirée) .
Salle Géo Legros Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 49 75 80 saintefeyreanimation@gmail.com
