Concours de belote Sainte-Feyre

Concours de belote

Salle Géo Legros Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

De nombreux lots à gagner (bons d’achat, cochon détaillé, lot supplémentaire pour la première équipe féminine, repas…)

Restauration sur place (sandwich et assiette d’andouille en fin de soirée) .

Salle Géo Legros Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 49 75 80 saintefeyreanimation@gmail.com

