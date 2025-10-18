Concours de Belote Saligny-sur-Roudon
Concours de Belote Saligny-sur-Roudon samedi 18 octobre 2025.
Concours de Belote
Salle des fêtes Christine de Bartillat Saligny-sur-Roudon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 13:30:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Ouvert à tous
concours de belote samedi 18 octobre 2025 inscription a partir de 13h30
1er prix 2 caissettes de viande
2eme 2 caissettes de viande
1 lot à chaque participant
16 € par doublette
.
Salle des fêtes Christine de Bartillat Saligny-sur-Roudon 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 07 33 17 charpin.maurice@wanadoo.fr
English :
Open to all
belote competition saturday october 18, 2025 registration from 1:30 pm
1st prize: 2 meat boxes
2nd 2 meat boxes
1 prize for each participant
16 ? per doublette
German :
Offen für alle
belote-wettbewerb samstag, 18. oktober 2025 anmeldung ab 13:30 Uhr
1. Preis: 2 Fleischkisten
2. Platz: 2 Fleischkisten
1 Preis für jeden Teilnehmer
16 ? pro Doublette
Italiano :
Aperto a tutti
concorso belote sabato 18 ottobre 2025 iscrizioni dalle ore 13.30
1° premio: 2 scatole di carne
2° premio: 2 scatole di carne
1 premio per ogni partecipante
16 ? per doppio
Espanol :
Abierto a todos
concurso de belote sábado 18 de octubre de 2025 inscripción a partir de las 13h30
1er premio: 2 cajas de carne
2º premio: 2 cajas de carne
1 premio para cada participante
16€ por doble
L’événement Concours de Belote Saligny-sur-Roudon a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire