Concours de Belote Saligny-sur-Roudon

Concours de Belote Saligny-sur-Roudon samedi 18 octobre 2025.

Concours de Belote

Salle des fêtes Christine de Bartillat Saligny-sur-Roudon Allier

Début : 2025-10-18 13:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Ouvert à tous

concours de belote samedi 18 octobre 2025 inscription a partir de 13h30

1er prix 2 caissettes de viande

2eme 2 caissettes de viande

1 lot à chaque participant

16 € par doublette

Salle des fêtes Christine de Bartillat Saligny-sur-Roudon 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 07 33 17 charpin.maurice@wanadoo.fr

English :

Open to all

belote competition saturday october 18, 2025 registration from 1:30 pm

1st prize: 2 meat boxes

2nd 2 meat boxes

1 prize for each participant

16 ? per doublette

German :

Offen für alle

belote-wettbewerb samstag, 18. oktober 2025 anmeldung ab 13:30 Uhr

1. Preis: 2 Fleischkisten

2. Platz: 2 Fleischkisten

1 Preis für jeden Teilnehmer

16 ? pro Doublette

Italiano :

Aperto a tutti

concorso belote sabato 18 ottobre 2025 iscrizioni dalle ore 13.30

1° premio: 2 scatole di carne

2° premio: 2 scatole di carne

1 premio per ogni partecipante

16 ? per doppio

Espanol :

Abierto a todos

concurso de belote sábado 18 de octubre de 2025 inscripción a partir de las 13h30

1er premio: 2 cajas de carne

2º premio: 2 cajas de carne

1 premio para cada participante

16€ por doble

L’événement Concours de Belote Saligny-sur-Roudon a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire