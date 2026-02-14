Concours de belote, Salle des fêtes de Voillecomte, Voillecomte
Concours de belote Samedi 21 février, 12h30 Salle des fêtes de Voillecomte Haute-Marne
10 € par participants
Ouvert à tous, le concours de belote se déroulera à la salle des fêtes, inscriptions avant au numéro indiqué sur l’affiche ou le jour même.
Lot pour tous, gains de participation répartis sur les 4 premières équipes
Salle des fêtes de Voillecomte Rue du Caron 52130 Voillecomte Voillecomte 52130 Haute-Marne Grand Est
Organisé par FestiVoill’ comité des fêtes de Voillecomte belote concours