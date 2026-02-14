Concours de belote, Salle des fêtes de Voillecomte, Voillecomte

Concours de belote Samedi 21 février, 12h30 Salle des fêtes de Voillecomte Haute-Marne

10 € par participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T12:30:00+01:00 – 2026-02-21T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T12:30:00+01:00 – 2026-02-21T20:00:00+01:00

Ouvert à tous, le concours de belote se déroulera à la salle des fêtes, inscriptions avant au numéro indiqué sur l’affiche ou le jour même.

Lot pour tous, gains de participation répartis sur les 4 premières équipes

Salle des fêtes de Voillecomte Rue du Caron 52130 Voillecomte Voillecomte 52130 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0757470549 »}]

Organisé par FestiVoill’ comité des fêtes de Voillecomte belote concours