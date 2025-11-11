Concours de Belote Salle Polyvalente Saint Priest les fougères

Concours de Belote Salle Polyvalente Saint Priest les fougères mardi 11 novembre 2025.

Concours de Belote Salle Polyvalente Saint Priest les fougères Mardi 11 novembre, 14h30 12€

Concours de belote

Concours en 3 parties

Lots : Cuissot de chevreuil, découpe de porc, volailles, etc.

Un lot à chaque participant, un lot spécial à la 1ére équipe féminine

Bourriches – Buvette – Crêpes

Casse-croute offert

(soupe à l’oignon et chabrol, boudin aux pommes, fromage, dessert)

Organisé par Les Amis de Saint Priest les Fougères

Inscription su rplace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-11T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-11T19:30:00.000+01:00

1

https://amis-spf24.com

Salle Polyvalente 134 Route de la Carrière Saint Priest les fougères 24450 dordogne