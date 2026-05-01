CONCOURS DE BELOTE RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES Salles-sur-Garonne

Salles-sur-Garonne

CONCOURS DE BELOTE

RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES 6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Participez à une soirée conviviale et pleine de bonne humeur autour de notre concours de belote au restaurant !

Proposé par le restaurant Le Grain de Salles de Salles-sur-Garonne. 7 .

RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES 6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 64 72 40 19

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English :

Join us for a fun-filled evening of belote in the restaurant!

L’événement CONCOURS DE BELOTE Salles-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE