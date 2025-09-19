Concours de belote Salle des fêtes du Chateau Salmagne

Concours de belote Salle des fêtes du Chateau Salmagne vendredi 19 septembre 2025.

Concours de belote

Salle des fêtes du Chateau Impasse du chateau Salmagne Meuse

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19 2025-11-14

Concours de Belote en individuel.

Lot pour tous. Petite restauration.

Sur réservations par téléphone ou inscription sur place.Tout public

12 .

Salle des fêtes du Chateau Impasse du chateau Salmagne 55000 Meuse Grand Est +33 6 79 66 02 61

English :

Individual Belote competition.

Prizes for all. Snacks.

Reservations by phone or on-site registration.

German :

Belote-Wettbewerb für Einzelpersonen.

Lot für alle. Kleine Speisen und Getränke.

Telefonische Reservierungen oder Anmeldung vor Ort.

Italiano :

Gara individuale di Belote.

Premi per tutti. Leggero rinfresco.

Prenotazione telefonica o registrazione in loco.

Espanol :

Concurso individual de belote.

Premios para todos. Refrescos ligeros.

Reservas por teléfono o inscripción in situ.

L’événement Concours de belote Salmagne a été mis à jour le 2025-09-01 par OT SUD MEUSE