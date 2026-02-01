Concours de belote Salle des fêtes du Château Salmagne

Concours de belote

Salle des fêtes du Château Impasse du Château Salmagne Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 21:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-02-27 2026-03-20 2026-04-24 2026-09-25 2026-10-23 2026-11-27

Concours de Belote en individuel.

Café de bien venu offert et lot pour tous les participants.

Petite restauration sur place.

Sur réservations par téléphone ou sms ou inscription sur place.Tout public

Salle des fêtes du Château Impasse du Château Salmagne 55000 Meuse Grand Est +33 6 79 66 02 61

English :

Individual Belote competition.

Welcome coffee and prizes for all participants.

Snacks on site.

Reservations by phone or sms, or on-site registration.

