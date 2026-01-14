Concours de belote Salle Mariette Vautrin Sampigny

Concours de belote Salle Mariette Vautrin Sampigny dimanche 1 février 2026.

Concours de belote

Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny Meuse

Tarif :

Date :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 13:30:00
fin : 2026-02-01

Date(s) :
2026-02-01

Concours de belote organisé par Nouvelle génération

Réservation jusqu’au 31 janvier 2026 (inclus).
Plein tarif 10.00 €Tout public
Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 6 60 88 75 74 

English :

Belote competition organized by Nouvelle génération

Reservations up to and including January 31, 2026.
Full price: 10.00 ?

L’événement Concours de belote Sampigny a été mis à jour le 2026-01-14 par OT COEUR DE LORRAINE