Concours de belote Salle Mariette Vautrin Sampigny

Concours de belote

Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 13:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Concours de belote organisé par Nouvelle génération

Réservation jusqu’au 31 janvier 2026 (inclus).

Plein tarif 10.00 €Tout public

.

Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 6 60 88 75 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition organized by Nouvelle génération

Reservations up to and including January 31, 2026.

Full price: 10.00 ?

L’événement Concours de belote Sampigny a été mis à jour le 2026-01-14 par OT COEUR DE LORRAINE