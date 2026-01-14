Concours de belote Salle Mariette Vautrin Sampigny
Concours de belote Salle Mariette Vautrin Sampigny dimanche 1 février 2026.
Concours de belote
Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 13:30:00
Concours de belote organisé par Nouvelle génération
Réservation jusqu’au 31 janvier 2026 (inclus).
Plein tarif 10.00 €Tout public
Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 6 60 88 75 74
English :
Belote competition organized by Nouvelle génération
Reservations up to and including January 31, 2026.
Full price: 10.00 ?
L’événement Concours de belote Sampigny a été mis à jour le 2026-01-14 par OT COEUR DE LORRAINE