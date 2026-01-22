Concours de Belote Sarlat-la-Canéda

Concours de Belote

Ecole de Temniac Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

L’Amicale Laïque de l’École de Temniac organise un concours de belote ouvert à tous le vendredi 23 janvier à 20h, à l’école de Temniac.

L’inscription est fixée à 10 € par personne et un lot pour tous les participants.

Cet événement convivial est organisé au profit des actions menées pour les enfants de l’école.

Venez nombreux partager un bon moment dans une ambiance chaleureuse !

RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE .

Ecole de Temniac Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 10 28 75

