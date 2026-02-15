Concours de belote Salle de la Mamisèle Saubrigues
Concours de belote Salle de la Mamisèle Saubrigues samedi 7 mars 2026.
Salle de la Mamisèle 30 place de la Mairie Saubrigues Landes
L’association des Parents d’élèves Orx Saubrigues espère vous compter nombreux pour partager ce moment de convivialité.
Organisé par l’association des parents d’élèves des écoles d’Orx et de Saubrigues
Buvette, pâtisseries et inscription sur place à partir de 19h
Tarif 12€ par équipe
De nombreux lots à gagner
Paiement par carte bleue accepté .
Salle de la Mamisèle 30 place de la Mairie Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 51 01 84 ape.orxsaubrigues@yahoo.fr
English : Concours de belote
The Orx Saubrigues Parents’ Association hopes to see many of you there to share this moment of conviviality.
