Concours de belote Salle de la Mamisèle Saubrigues

L’association des Parents d’élèves Orx Saubrigues espère vous compter nombreux pour partager ce moment de convivialité.

Organisé par l’association des parents d’élèves des écoles d’Orx et de Saubrigues

Buvette, pâtisseries et inscription sur place à partir de 19h

Tarif 12€ par équipe

De nombreux lots à gagner

Paiement par carte bleue accepté .

Salle de la Mamisèle 30 place de la Mairie Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 51 01 84 ape.orxsaubrigues@yahoo.fr

The Orx Saubrigues Parents’ Association hopes to see many of you there to share this moment of conviviality.

