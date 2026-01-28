Concours de belote place du Breuil Saugues

Concours de belote

place du Breuil Ancien gymnase Saugues Haute-Loire

Début : 2026-02-15 14:00:00

le concours de belote de l’ASS.

place du Breuil Ancien gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 33 03 80

English :

the ASS belote competition.

