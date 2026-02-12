Concours de belote

Ségur Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

21h Salle des Fêtes. 14€ par équipe, nombreux lots à gagner. Organisé par l’APE de Ségur. Restauration à 19h sur réservation avant le 11/03 par SMS au 06 87 50 16 19 (quiche, gratin dauphinois saucisse, dessert, café, 14€/ad, 7€/enf (jusqu’au CM2).

.

Ségur 12290 Aveyron Occitanie +33 6 87 50 16 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

9pm Salle des Fêtes. 14? per team, many prizes to be won. Organized by the APE de Ségur. Catering at 7pm, booking before 11/03 by SMS to 06 87 50 16 19 (quiche, gratin dauphinois sausage, dessert, coffee, 14?/ad, 7?/child (up to CM2).

L’événement Concours de belote Ségur a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)