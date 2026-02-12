Concours de belote Ségur
21h Salle des Fêtes. 14€ par équipe, nombreux lots à gagner. Organisé par l’APE de Ségur. Restauration à 19h sur réservation avant le 11/03 par SMS au 06 87 50 16 19 (quiche, gratin dauphinois saucisse, dessert, café, 14€/ad, 7€/enf (jusqu’au CM2).
Ségur 12290 Aveyron Occitanie +33 6 87 50 16 19
English :
9pm Salle des Fêtes. 14? per team, many prizes to be won. Organized by the APE de Ségur. Catering at 7pm, booking before 11/03 by SMS to 06 87 50 16 19 (quiche, gratin dauphinois sausage, dessert, coffee, 14?/ad, 7?/child (up to CM2).
